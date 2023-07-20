В Краснодарском крае вырос сбор чайного листа

Чаеводы показывают рост производительности. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Краснодарском крае вырос валовый сбор чайного листа. С начала 2023 года чаеводы собрали более 198,4 тонны сырья, это на 12,5% больше, чем за такой же период 2022 года, рассказывает РБК Краснодар.

«В 2023 году с начала сезона валовый сбор чайного листа составил 198,4 тонны (+22 тонны к аналогичному периоду 2022 года). Повышению урожайности чайного листа способствуют благоприятные для этой культуры погодные условия», — рассказали изданию в минсельхозе региона.

Выращиванием и производством чая в Краснодарском крае занимаются шесть чаеводческих организаций.