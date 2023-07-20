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НовостиПроисшествия20 июля 2023 20:52

Крымский мост временно закрыли из-за воздушной тревоги

Также не работает паромная переправа
Евгения ХАЛИКОВА
В районе Крымского моста звучала воздушная тревога.

В районе Крымского моста звучала воздушная тревога.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб Республики Крым сообщил о временной приостановке Крымского моста в оба направления. Водители, стоявшие в очереди на досмотр автомобилей, сообщили, что в районе Керченского пролива звучит воздушная тревога.

«Мост временно закрыт. Звучит сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост». Также временно приостановили работу паромной переправы в Керчи», - уточнили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Напомним, что 17 июля Крымский мост подвергся атаке украинских беспилотников. В результате теракта погибли муж с женой из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила тяжелые травмы, но выжила после взрыва.