Крымский мост временно закрыли из-за воздушной тревоги

В районе Крымского моста звучала воздушная тревога. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб Республики Крым сообщил о временной приостановке Крымского моста в оба направления. Водители, стоявшие в очереди на досмотр автомобилей, сообщили, что в районе Керченского пролива звучит воздушная тревога.

«Мост временно закрыт. Звучит сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост». Также временно приостановили работу паромной переправы в Керчи», - уточнили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Напомним, что 17 июля Крымский мост подвергся атаке украинских беспилотников. В результате теракта погибли муж с женой из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила тяжелые травмы, но выжила после взрыва.