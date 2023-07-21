Крымский мост. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщил Оперштаб республики Крым. Переправу через Керченский пролив закрыли в ночь на 21 июля из-за воздушной тревоги.

«Друзья, мы живем в условиях СВО. Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой даже теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны», - написал в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

Паромная переправа останется зарытой до 5 утра. Работу паромов ежедневно приостанавливают с 21:00.