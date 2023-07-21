Что произошло в ночь на 21 июля в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 21 июля

Глава региона, прокурор края и мэр Сочи осмотрели объекты незаконного строительства на курорте. После этого губернатор призвал искоренить все самострои.

– Самострои – это боль Сочи. Именно незаконное строительство стало причиной моратория на возведение многоэтажек. Это, конечно, упорядочило ситуацию с хаотичной застройкой. Но еще остаются те, кто продолжает находить лазейки и достраивать то, что мы запретили, – сказал Вениамин Кондратьев.

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