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НовостиОбщество21 июля 2023 5:18

Отдых в Сочи стал самым дорогим в России

Показатели опубликовали по итогам прошлого года
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Эксперты проанализировали цены на гостиницы, еду и развлечения.

Эксперты проанализировали цены на гостиницы, еду и развлечения.

Туроператоры выяснили, что по итогам прошлого года Сочи стал самым дорогим городом для отдыха. Курорт обошел Москву и Санкт-Петербург. Эксперты проанализировали цены на гостиницы, еду и развлечения.

Например, поселиться в трехзвездочном отеле Сочи дороже на 17%, чем в Москве. А вот чтобы пообедать, придется отдать на 26% больше в кафе курорта.

«По сравнению с Петербургом разница еще заметнее — в Сочи по упомянутым пунктам расходы выше на 32% и 103% соответственно», - добавили туроператоры.

Стоит добавить, что в 2022 году за одну ночь туристы отдавали в Сочи около девяти тысяч рублей, в Москве - пять, а вот в Санкт-Петербурге - семь.