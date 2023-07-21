Отдых в Сочи стал самым дорогим в России

Эксперты проанализировали цены на гостиницы, еду и развлечения.

Туроператоры выяснили, что по итогам прошлого года Сочи стал самым дорогим городом для отдыха. Курорт обошел Москву и Санкт-Петербург. Эксперты проанализировали цены на гостиницы, еду и развлечения.

Например, поселиться в трехзвездочном отеле Сочи дороже на 17%, чем в Москве. А вот чтобы пообедать, придется отдать на 26% больше в кафе курорта.

«По сравнению с Петербургом разница еще заметнее — в Сочи по упомянутым пунктам расходы выше на 32% и 103% соответственно», - добавили туроператоры.

Стоит добавить, что в 2022 году за одну ночь туристы отдавали в Сочи около девяти тысяч рублей, в Москве - пять, а вот в Санкт-Петербурге - семь.