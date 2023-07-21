101 год исполнился ветерану войны Ольге Рыбкиной из Краснодара

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Почетный житель Краснодара Ольга Рыбкина отмечает 20 июля 101 год. С днем рождения ее поздравил мэр города Евгений Наумов.

«Большая честь для меня от лица всех горожан поздравить со 101-м днем рождения Почетного гражданина Краснодара, прекрасного врача Ольгу Трофимовну Рыбкину. Не один десяток лет именинница посвятила людям, работая в Первой городской больнице. Низкий поклон! Крепкого здоровья, теплоты и заботы родных и близких!» - написал в соцсетях Евгений Наумов.

Рыбкина участвовала в освобождении Краснодара от немецких войск. Военным медиком дошла до Берлина.