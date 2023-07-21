В Краснодаре больше недели ищут загадочно пропавшую 46-летнюю женщину

В Краснодаре пропала 46-летняя женщина. Фото: «ЛизаАлерт».

В Краснодаре пропала 46-летняя женщина. О ее местонахождении ничего не известно с 14 июля 2023 года.

«Женщина среднего роста — 164 сантиметров и худощавого телосложения. У нее светло-русые волосы и зеленые глаза», - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Уточняется, что неизвестно, в какой одежде была женщина на момент пропажи.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении пропавшей, просьба позвонить в горячую линию отряда по телефону: 8 800 700 5452.