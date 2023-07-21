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НовостиПроисшествия21 июля 2023 5:46

В Сочи водитель Skoda Rapid насмерть сбил молодую девушку на самокате

Врачам не удалось ее спасти
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь.

Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи в ночь на 21 июля произошла жуткая авария. На улице Конституции водитель Skoda Rapid сбил молодую девушку на самокате. Это случилось около 00:45 часов.

У легковушки треснуло лобовое стекло. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Врачи оказывали помощь девушке, но спасти пострадавшую не удалось.

«Она переезжала дорогу в неустановленном мест. Девушка погибла. На вид ей 25 лет, личность устанавливается», - сообщили kp.ru в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.