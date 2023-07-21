В Сочи водитель Skoda Rapid насмерть сбил молодую девушку на самокате

Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи в ночь на 21 июля произошла жуткая авария. На улице Конституции водитель Skoda Rapid сбил молодую девушку на самокате. Это случилось около 00:45 часов.

У легковушки треснуло лобовое стекло. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Врачи оказывали помощь девушке, но спасти пострадавшую не удалось.

«Она переезжала дорогу в неустановленном мест. Девушка погибла. На вид ей 25 лет, личность устанавливается», - сообщили kp.ru в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.