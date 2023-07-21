Мэр Сочи поручил отремонтировать тротуар в Адлерском районе города

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел утренний обход в Адлерском районе Сочи.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел утренний обход в Адлерском районе Сочи. Главе города не понравилось состояние дороги от улицы Ромашек до Кирова. Алексей Копайгородский поручил отремонтировать тротуар. Также стоит привести в порядок дорогу и на улицах Ульянова и Молокова. Кроме этого, мэр Сочи поручил установить пешеходные ограждения с улицей Ромашек.

«На Молокова нужно в целом провести озеленение улицы для большего комфорта и благоприятного облика района. Привести в надлежащий вид нужно не только муниципальные объекты, но и частные здания», - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

По словам главы города, подобные утренние обходы помогают планировать администрации дальнейшее развитие курорта.