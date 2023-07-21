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НовостиОбщество21 июля 2023 6:54

В Краснодаре по нацпроекту отремонтировали больше 400 км дорог

Сейчас в городе проходит реконструкция сразу 8 улиц
Мария ЧАЛАЯ
Фото: Александр Райко/krd.ru

Фото: Александр Райко/krd.ru

В Краснодаре по нацпроекту отремонтировали больше 400 километров дорог. В этом году работы уже прошли на 40 участках. Их протяженность составила более 60 километров.

«Любая дорога, которая попадает в нацпроект «Безопасные качественные дороги», в первую очередь проходит экспертизу и оценку специалистов. БКД — это именно ремонт. Например, чтобы заасфальтировать гравийную дорогу, должен быть проект, прошедший государственную экспертизу. Это уже не ремонт, а реконструкция», - пояснил глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что сейчас в городе продолжается большая реконструкция сразу 8 улиц. Работы проходят на Зиповской, Ратной Славы, Тополиной. Ведется строительство подземного пешеходного перехода на улице Красных Партизан.