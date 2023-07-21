Фото пресс-службы ФК Краснодар

ФК «Краснодар» сыграет с «Динамо» в 1-м туре чемпионата России. Поединок пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Он откроется программу нового сезона премьер-лиги.

Игру покажут в парке Краснодар. Прямая трансляция встречи в амфитеатре запланирована на 19:00 по московскому времени.

Отметим, что прошлый сезон «быки» завершили на шестой строчке в таблице чемпионата России. Они взяли 48 баллов в 30 встречах.

Еще ниже – на девятой позиции – закончило футбольный год «Динамо». Оно набрало на три очка меньше – 45.

Отметим, что «Динамо» выиграло 8 из 22 очных матчей в истории, «Краснодар» – 7. Еще столько же встреч завершились вничью.