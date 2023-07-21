Самые дорогие апартаменты в Сочи выставлены на продажу за 51,5 млн рублей

Жилой комплекс сдадут в конце 2023 года. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи спрос на покупку апартаментов снизился почти на 15% за последний год. Всего на первичном рынке курорта сейчас продается 1283 квартир.

«Наиболее значительный объем предложения сейчас сосредоточен в сегменте студий, где продается 868 объектов», - рассказали риелторы.

Меньше всего объектов продается в сегменте трехкомнатных квартир. На курорте их представлено 43. Самые дорогие апартаменты оцениваются в 51,5 миллиона рублей. За эту сумму можно купить квартиру площадью 83 квадратных метра. Жилой комплекс сдадут в конце 2023 года. Объект находится в Хостинском районе Сочи.