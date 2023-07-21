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НовостиОбщество21 июля 2023 8:27

Самые дорогие апартаменты в Сочи выставлены на продажу за 51,5 млн рублей

За эту сумму можно купить квартиру площадью 83 «квадрата» в Хостинском районе
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Жилой комплекс сдадут в конце 2023 года.

Жилой комплекс сдадут в конце 2023 года.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи спрос на покупку апартаментов снизился почти на 15% за последний год. Всего на первичном рынке курорта сейчас продается 1283 квартир.

«Наиболее значительный объем предложения сейчас сосредоточен в сегменте студий, где продается 868 объектов», - рассказали риелторы.

Меньше всего объектов продается в сегменте трехкомнатных квартир. На курорте их представлено 43. Самые дорогие апартаменты оцениваются в 51,5 миллиона рублей. За эту сумму можно купить квартиру площадью 83 квадратных метра. Жилой комплекс сдадут в конце 2023 года. Объект находится в Хостинском районе Сочи.