Самые дорогие апартаменты в Сочи выставлены на продажу за 51,5 млн рублей

Жилой комплекс сдадут в конце 2023 года.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Сочи спрос на покупку апартаментов снизился почти на 15% за последний год. Всего на первичном рынке курорта сейчас продается 1283 квартир.
«Наиболее значительный объем предложения сейчас сосредоточен в сегменте студий, где продается 868 объектов», - рассказали риелторы.
Меньше всего объектов продается в сегменте трехкомнатных квартир. На курорте их представлено 43. Самые дорогие апартаменты оцениваются в 51,5 миллиона рублей. За эту сумму можно купить квартиру площадью 83 квадратных метра. Жилой комплекс сдадут в конце 2023 года. Объект находится в Хостинском районе Сочи.