В Гулькевичах завершают капитальный ремонт Дома культуры «Лукоморье». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Гулькевичском районе Кубани завершают ремонт Дома культуры. В «Лукоморье» заменили окна, двери, электропроводку. Также ведут отделочные работы в холлах и на лестничных маршах. Фасад здания стал ярким и современным.

«В Доме культуры творчеством занимаются почти 1,8 тысячи местных жителей. Они объединились в 67 коллективов, среди которых есть победители краевых конкурсов», - сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Уточняется, что каждый год здесь проводится фестиваль национальных творческих коллективов «Венок дружбы».

Планируется, что ремонт завершится до начала ноября.