В Сочи загрузка отелей больше на 60%, чем в Санкт-Петербурге

Средства размещения в северной столице заполнены примерно на 54%

Сочи продолжает бить все рекорды. Курорт обошел по загрузке отелей Санкт-Петербург и Москву. Средства размещения в северной столице заполнены примерно на 54%, а на Черноморском побережье - на 90%.

«По итогам I квартала сильнее всего качественные отели были загружены в Москве (63,9%), в Сочи и Петербурге показатель был ниже (54% и 49,2%). В пиковый сезон показатели существенно меняются», - отметили туроператоры.

Стоит добавить, что показатели цен летом также поменялись. Средняя стоимость номера в Санкт-Петербурге летом составляет 7,5 тысяч рублей. Это на 36% больше, чем в Москве. Однако в Сочи номера еще дороже - от 8,7 тысяч рублей за ночь.