В Сочи житель Костромы продал бабушке лампочку за 40 тысяч рублей

Под предлогом оказания услуг ресурсоснабжающих организаций парень обманул двух жительниц Сочи на 45 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве. 28-летний житель Костромы решил стать бизнесменом и обманывать бабушек.

«Под предлогом оказания услуг ресурсоснабжающих организаций он обманул двух жительниц Сочи на 45 000 рублей», - рассказали в пресс-службе полиции курорта.

Одну 85-летнюю бабушку парень убедил установить прибор для дополнительной вентиляции. Он продал ей устройство за шесть тысяч рублей, которое на рынке стоит 200.

Второй пенсионерке молодой человек продал энергосберегающую лампочку за 40 000 рублей. Спустя некоторое время бабушки заподозрили неладное и решили обратиться в полицию/

«Оперативники задержали 28-летнего подозреваемого и доставили в полицию. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».