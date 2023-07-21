В Крымском районе Кубани по нацпроекту строят парк

В Крымском районе строят парк по нацпроекту. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Крымском районе Кубани строят парк. Он появится в селе Экономическом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Сейчас подрядчик выравнивает грунт. Работы проходят на площади более 16 тысяч квадратных метров. Рабочие устраивают траншеи, укладывают кабель и коммуникации. Также готовят основания под плитку», - сообщила заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов.

Уточняется, что в парке оборудуют детские и спортивные площадки, пространство для отдыха с навесом и подсветкой. Появится площадь для массовых мероприятий со сценой, деревянными настилами и сухим фонтаном. А украшением парка станут высаженные клены, березы, туи, лаванда, кизил, плющ, самшит и можжевельник.