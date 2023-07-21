Стихия нанесла большой урон Тапсинскому району. Фото: соцсети.

В Туапсинском районе ликвидировали основные последствия ливней. На курорте в штатном режиме работают объекты ЖКХ. В селах и поселках точечно, по заявкам жителей, убирают ил и мусор.

«Спасатели занимаются расчисткой от карчей и наносов подмостовых переходов. Также родолжается работа комиссий по оценке ущерба. Уже обследовано 2974 домов. Составлено 1022 заключения о подтоплении. Всего стихия нанесла ущерб 3043 людям», - сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Уточняется, что пострадавшим в результате ЧС выплачивают единовременную материальную помощь. На данный момент 672 человека получили по 10 тысяч рублей. 410 человек получили по 50 тысяч рублей. 33 людям выплатят по 100 тысяч рублей.