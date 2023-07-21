На Кубани в этом году газ подключат к 18 тысяч домов. Фото: мэрия Анапы.

На Кубани в этом году газ провели к 31 тысяче домов. Работы проходят в рамках президентской программы. Благодаря ней, уровень газификации Краснодарского края сегодня один из самых высоких в стране.

«Вместе с запуском газопровода подключили к нему и первый дом. Его хозяйка, Тамара Сергеевна Копанева, ждала этого события 20 лет», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в 2023 году на строительство 185 километров сетей из краевого бюджета направили 1 миллиард рублей. В регионе заключены почти 57 тысяч договоров.

Планируется, что в этом году также удастся подключить 18 тысяч домов. Также в программу войдут школы, больницы, поликлиники.