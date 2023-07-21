В Сочи проводят догазификацию населенных пунктов

В администрацию города от сочинцев поступило более семи тысяч заявок на подключение к имеющимся сетям

По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина в Сочи активно проводят догазификацию населенных пунктов.

В администрацию города от сочинцев поступило более семи тысяч заявок на подключение к имеющимся сетям, почти треть из них уже отработана. К 2025 году планируется полностью выполнить программу социальной догазификации.

Сегодня на курорте газифицировано 84% жилого сектора. Достичь 100% охвата города газовыми сетями планируют к 2030 году.

В прошлом году газифицировали два поселка в Лазаревском районе, протяженную улицу и село в Хостинском районе. Сейчас там принимаются заявки на выдачу техусловий для подключения домов к сетям.

В этом году на курорте построят газопроводы высокого, среднего и низкого давления в Головинке, Лоо, Якорной Щели и Вардане. Таким образом, газом дополнительно будет обеспечено более 1120 домов и две школы.

"По региональной программе газификации со следующего года на курорте построят четыре газонаполнительные станции, межпоселковые газопроводы и внутрипоселковые сети для обеспечения ресурсом населенных пунктов Адлерского, Лазаревского и Хостинского районов Сочи", - отметил мэр города Алексей Копайгородский.