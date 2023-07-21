Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на Кубани

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Смертельная авария произошла днем 21 июля в Славянском районе. По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на встречку, вылетел на обочину. После наезда на дорожное ограждение иномарка столкнулся с грузовиком Howo с песком.

- В результате ДТП в легковом автомобиле погибли четыре человека, среди которых двое детей 11 и 13 лет. 10-летний ребенок госпитализирован, - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.