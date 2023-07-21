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НовостиОбщество21 июля 2023 13:03

В Гулькевичском районе открыли «умную» спортивную площадку

Она будет сопровождать занятия по рекомендуемым программам
Мария ЧАЛАЯ
В Гулькевичском районе открыли «умную» спортивную площадку. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Гулькевичском районе открыли «умную» спортивную площадку. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Гулькевичском районе открыли «умную» спортивную площадку. Она будет в цифровом формате контролировать занимающихся и методически сопровождать занятия по рекомендуемым программам.

«Функция сканирования кода будет представлять доступ к комплексу тренировок. За счет этого каждый любитель спорта сможет правильно и безопасно для здоровья использовать тренажеры. Это своеобразный «тренер в смартфоне»», - сообщил министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко.

Уточняется, ито в рамках торжественного открытия прошли показательные выступления спортсменов отделения художественной гимнастики. Также районные соревнования по футболу, баскетболу и волейболу среди учащихся.