"Волшебный лист" должны открыть уже в этом году.
Конструкцию моста через реку Сочи создают на заводе в Санкт-Петербурге. Для реализации проекта сделали 3D-модель, которая позволяет использовать гибочные станки для создания структуры листа.
«Мост соединит два берега реки Сочи. Он свяжет удобным пешеходным маршрутом территорию пляжа и новых скверов», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Уточняется, что работы по созданию моста идут с опережением графика.
Планируется, что открыть объект получится уже в этом году.