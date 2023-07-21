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НовостиОбщество21 июля 2023 13:34

Конструкцию моста через реку Сочи создают на заводе в Санкт-Петербурге

Работы планируют завершить в этом году
Мария ЧАЛАЯ
"Волшебный лист" должны открыть уже в этом году.

"Волшебный лист" должны открыть уже в этом году.

Конструкцию моста через реку Сочи создают на заводе в Санкт-Петербурге. Для реализации проекта сделали 3D-модель, которая позволяет использовать гибочные станки для создания структуры листа.

«Мост соединит два берега реки Сочи. Он свяжет удобным пешеходным маршрутом территорию пляжа и новых скверов», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что работы по созданию моста идут с опережением графика.

Планируется, что открыть объект получится уже в этом году.