В Сочи санаторий «Мацестинская долина» признали объектом культурного наследия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санаторий «Мацестинская долина» в Сочи признали объектом культурного наследия. Он был построен в 1950-е годы в Хостинском районе курорта.

«Объект обладает историко-культурной, градостроительной и архитектурной ценностью, как объекта исторической застройки начала ХХ века. Он является составляющей сохранившегося исторического облика Хостинского района Сочи», - сказано в приказе губернатора, который опубликовали на сайте администрации Краснодарского края.

Уточняется, что первоначальный облик здания сохранился в большей степени.