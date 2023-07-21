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НовостиОбщество21 июля 2023 14:19

Санаторий «Мацестинская долина» в Сочи признали объектом культурного наследия

Он был построен в 1950-е годы
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи санаторий «Мацестинская долина» признали объектом культурного наследия.

В Сочи санаторий «Мацестинская долина» признали объектом культурного наследия.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санаторий «Мацестинская долина» в Сочи признали объектом культурного наследия. Он был построен в 1950-е годы в Хостинском районе курорта.

«Объект обладает историко-культурной, градостроительной и архитектурной ценностью, как объекта исторической застройки начала ХХ века. Он является составляющей сохранившегося исторического облика Хостинского района Сочи», - сказано в приказе губернатора, который опубликовали на сайте администрации Краснодарского края.

Уточняется, что первоначальный облик здания сохранился в большей степени.