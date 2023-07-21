В Краснодаре завершен первый этап разработки проекта комплексной планировки Восточной промышленной зоны

На сегодняшний день на территории Восточной промзоны работают более 430 предприятий. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре завершили первый этап разработки проекта комплексной планировки Восточной промзоны. Стратегия развития промышленной зоны продумана до 2030 года, работы идут по поручению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Заместитель главы региона Александр Руппель совершил рабочий объезд, а после провел совещание. Участники обсудили выполнение мероприятий «дорожной карты».

«Дорожная карта» по развитию Восточной промышленной зоны предусматривает мероприятия до 2024 года. Знаю, что на финальной стадии разработка проекта планировки территории, развития инфраструктуры, в том числе транспортной. Сегодня оценили результаты проведенных работ по реконструкции дорог первого этапа. На стадии завершения разработка проектно-сметной документации по второму этапу. Рассчитываю, что реконструкцию улиц Симферопольской и Новороссийской от Уральской до Демуса будет завершена до конца года», – рассказал Александр Руппель.

Большая часть Восточной промзоны была сформирована в середине 80-х годов. Инфраструктура этой части города за 40 лет практически не изменилась. К 2030 году здесь появятся транспортная развязка и три автомобильные дороги, а также тротуары, пешеходные переходы и зеленые зоны.