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НовостиЗвезды21 июля 2023 15:45

В Анапе откроют модельную библиотеку

На модернизацию трех учреждений культуры в регионе было выделено 18 млн рублей
Евгения ХАЛИКОВА
В Анапе готовят к открытию модельную библиотеку. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Анапе готовят к открытию модельную библиотеку. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Анапе в ближайшее время откроют модельную библиотеку. Современное пространство появилось благодаря национальному проекту «Культура» на базе детско-юношеской библиотеки имени В.И. Лихоносова.

«Модельная библиотека оборудовали сенсорными панелями, ноутбуками, компьютерными зонами для интеллектуальных игр и работы с интернет-ресурсами. Созданы условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья», - рассказала министр культуры Виктория Лапина.

В рамках модернизации были отремонтированы читальные залы библиотеки, закуплена новая мебель и современная компьютерная техника. Книгохранилище учреждения пополнилось 2 тысячами новых книг, в том числе и цифровыми.

Всего до конца 2023 года на Кубани откроют три новых модельных библиотеки. На их модернизацию было выделено 18 миллионов рублей из бюджетов разных уровней.