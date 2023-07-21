В Ейском районе пройдет День здоровья

С начала года в Краснодарском крае проведено уже 27 Дней здоровья. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Ейском районе проведут День здоровья. Профилактическая акция пройдет 22 июля в поликлиники № 2 Ейской районной больницы. Мероприятие посвятят Всероссийской неделе сохранения здоровья головного мозга.

«Болезни мозга наносят организму катастрофический урон. Поэтому важное значение приобретает их профилактика. От сердечно-сосудистых недугов в мире ежегодно гибнет более 17 миллионов человек. В то же время, по данным всемирной организации здравоохранения, 80 процентов преждевременных смертей можно избежать, если контролировать основные факторы риска», - рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике краевого минздрава Андрей Сахаров.

В ЦРБ Ейска будут работать посты здоровья. Пациенты смогут пройти скрининговые обследования и получить консультации специалистов разного профиля. Все обследования в рамках акции будут бесплатными, но при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.