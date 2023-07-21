Губернатор Кубани рассказал об уникальных туристических местах Мостовского района

Мостовской район. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края продолжил цикл #МаршрутыКубани и рассказал о туристических привлекательных местах Мостовского района. Это один из самых отдаленных и недооцененных районов региона. Однако, здесь большой выбор видов отдыха и оздоровления. Туристы могут выбрать турбазы с горячими минеральными бассейнами или же отправиться в предгорье Кавказа по маршруту выходного дня.

«Мостовский район — одна из самых красивых и уникальных территорий края. С трех сторон окружена горными хребтами. Здесь проходит не меньше полусотни туристических маршрутов разной сложности. Часть из них по местам, внесенным в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, по Кавказскому государственному биосферному заповеднику и природному зоологическому заказнику регионального значения «Псебайский», – написал Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.

Например, хребет Герпегем славится среди альпинистов большим количеством гротов, пещер и водопадов. Озеро Ачипста называют одним из самых труднодоступных, но при том самым живописным местом Кавказского заповедника. Вода в озере лазурного цвета, а температура не превышает 10 градусов круглый год. В районе около 10 богатых бромом, йодом, натрием и калием минеральных источников. Воду в термальные бассейны подают с глубины 2 тысячи метров.