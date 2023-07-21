Полиция Краснодарского края проводит проверку по факту смерти своего сотрудника в Сочи

В полиции устанавливают обстоятельства гибели сотрудника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи 21 июля в автомобиле, припаркованном у остановки общественного транспорта, было обнаружено тело мужчины. Погибший оказался 23-летним сотрудником патрульно-постовой службы.

«В дежурную часть УВД России по городу Сочи поступило сообщение о том, что в Лазаревском районе города Сочи, около автобусной остановки "Янтарь", в автомобиле «ВАЗ» обнаружено тело сотрудника полиции. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Известно, что погибший молодой человек по месту службы и жительства характеризовался положительно. Он не имел конфликтов с коллегами. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.