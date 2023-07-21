На Кубани вылупился птенец фазана необычного окраса

Птенец сильно отличается от собратьев. Фото: пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края.

В министерстве природных ресурсов Краснодарского края рассказали о необычном птенце фазана, которого получили в инкубаторе ГКУ КК «Кубанский фазан». Птенец появился на свет альбиносом. В отличии от собратьев у него ярко желтый без темных вкраплений пух, и розовые, а не коричневые лапки.

«Он относится к виду обыкновенных фазанов, но лишен пигмента меланина. Такой окрас птицы вызван генетической аномалией, встречается достаточно редко», - дополнили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов.

Обычно, самцы фазана крупного телосложения и с зелено-каштановыми перьями. У самок оперение светло-коричневое с темными вкраплениями. Фазан-альбинос скорее всего будет полностью белым. Из-за этой особенности, он переедет в питомник, так в условиях дикой природы животные и птицы с мутациями не выживают.