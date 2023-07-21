Следком Кубани займется расследованием аварии с четырьмя погибшими

Водитель легкового авто выехал на встречную полосу. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Расследованием обстоятельств смертельной аварии в Славянском районе Краснодарского края займется СКР региона. По поручению руководителя ведомства Андрея Маслова инициирован вопрос о передаче материала о ДТП с четырьмя погибшими из полиции в следственное управление.

«Днем 21 июля в районе 101-го километра автодороги «Славянск-на-Кубани-Темрюк» в Славянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четверо граждан, двое из которых дети. По поручению руководителя регионального следственного управления перед надзорным инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его в следственные органы СКР по краю», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на встречную обочину. Затем он наехал на дорожное ограждение и столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки и трое пассажиров погибли на месте. Среди жертв -двое 11-летних детей. Еще один ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу.