В Сочи расцвело «конфетное дерево»

Съедобными считаются плодоножки цветов растения. Фото: hvk.com/id201075319

В сочинском Дендрарии расцвело «конфетное дерево». Правда, съедобные на нем не карамельки и ириски, а плодоножки цветов. К осени станут мясистыми, сладкими и по вкусу будут напоминать изюм, сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.

«Еще одно название «конфетного дерева» - говения сладкая. Сейчас вокруг нее жужжат пчелы, собирая нектар. Цветение у говении не яркое, как у многих представителей семейства Крушиновые, к которому она относится», - рассказала ведущий сотрудник нацпарка Галина Солтани.

«Конфетное дерево» можно увидеть и на улицах курорта. Ценное во всех отношениях растение произрастает на улице Воровского в Сочи.