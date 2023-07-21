В Краснодаре запретят стоянку автомобилей на улице Тихорецкой, 81

В Краснодаре запретят стоянку на одной из улиц. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре на участке дороги в районе улицы Тихорецкой, 81 с 14 августа будет запрещена стоянка автомобилей, сообщили в мэрии краевого центра. Уточняется, что в зону ограничения попадет вся подъездная дорога к Южному ГУ Центробанка России.

«Ограничительные меры на этом участке улицы необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки машин на проезжей части. Это создает препятствия для других участников дорожного движения», - пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В горадминистрации попросили жителей и гостей краевого центра соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.