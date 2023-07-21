В Краснодаре изменят расписание трамваев из-за модернизации узла на улице Московской

Для модернизации трамвайного узла на ул. Московской введут дополнительные временные изменения в расписание трамваев. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре изменят расписание трамвайных маршрутов № 1, 3, 5, 20, 21 и 22. Это связано с модернизацией трамвайного узла на улице Московской районе КубГТУ.

«Работы по модернизации продлятся до 1 сентября. Изменения затронут время отправления последних рейсов от конечных остановок», - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, что сентября заменят 1400 метров существующих трамвайных путей и еще около 200 метров построят новых. Также будут оборудованы тротуары и благоустроена территория.

Подробнее об изменения на сайте мэрии Краснодара.