На Кубани проводят семинары по финансовой грамотности для населения

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В Краснодарском крае стартовали семинары по финансовой грамотности населения. Мероприятия уже прошли в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе. До конца 2023 года во всех муниципалитетах региона пройдут 56 семинаров. В пресс-службе краевой администрации уточнили, что обучение жителей стало возможно благодаря поддержке министерства экономики Кубани.

«Недостаток знаний, а также отсутствие финансовых установок существенно ограничивают возможности граждан в принятии рациональных решений для обеспечения своего финансового благополучия. В рамках семинаров участники получат навыки, которые помогут им лучше управлять своими деньгами. Узнают, как составить свой бюджет, рационально управлять расходами, долгами и кредитами», – рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Участники семинара узнали про кредиты с господдержкой и кредитных каникулах. Особое внимание лекторы уделили кибербезопасности. Рассказали о всех видах мошенничества в киберсфере и привели конкретные примеры и способы борьбы с мошенниками.