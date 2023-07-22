Мэр Сочи поздравил работников торговли с профессиональным праздником

В этом году налоговые поступления от предприятий сферы торговли увеличились почти на 183 миллиона

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники торговли.

В отрасли потребительского рынка и услуг Сочи сегодня работает более 11 тысяч предприятий. В них трудятся более 50 тысяч человек. От их профессионализма зависит и комфортная жизнь сочинцев, и впечатления о курорте у туристов.

В этом году налоговые поступления от предприятий сферы торговли увеличились почти на 183 миллиона. Это показатель активного развития отрасли, а также возможность направить средства на реализацию нужных всем сочинцам проектов: строительство социальных объектов, благоустройство общественных территорий, модернизацию сети общественного транспорта.

"Уважаемые работники торговли! Спасибо за высокую культуру обслуживания, сервис и любовь к своему делу. Примите искренние поздравления и пожелания благополучия, здоровья и профессиональных успехов", - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.