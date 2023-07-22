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НовостиОбщество22 июля 2023 5:30

Что произошло в ночь на 22 июля в Краснодарском крае

На Кубани нашли череп древнего носорога
Мария ЧАЛАЯ
Подборка новостей на утро 22 июля

Подборка новостей на утро 22 июля

На Кубани нашли первый для науки череп молодого кавказского эласмотерия. Это древний и малоизученный палеонтологами носорог. Он населял Таманский полуостров около миллиона лет назад.

«Очередной полевой сезон на местонахождении Синяя Балка /Богатыри принес отличный материал по животным, обитавшим на территории Таманского полуострова около 1,2 - 1,4 млн лет назад. Из выдающихся находок можно отметить первый для науки череп молодого кавказского эласмотерия», - сообщил ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН Вадим Титов.

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