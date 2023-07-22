Что произошло в ночь на 22 июля в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 22 июля

На Кубани нашли первый для науки череп молодого кавказского эласмотерия. Это древний и малоизученный палеонтологами носорог. Он населял Таманский полуостров около миллиона лет назад.

«Очередной полевой сезон на местонахождении Синяя Балка /Богатыри принес отличный материал по животным, обитавшим на территории Таманского полуострова около 1,2 - 1,4 млн лет назад. Из выдающихся находок можно отметить первый для науки череп молодого кавказского эласмотерия», - сообщил ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН Вадим Титов.

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