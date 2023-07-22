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НовостиОбщество22 июля 2023 6:31

Мэр Краснодара поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Евгений Наумов пожелал профессионального роста, надежных партнеров, щедрых покупателей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мэр города поблагодарил работников торговли за добросовестный труд.

Мэр города поблагодарил работников торговли за добросовестный труд.

Сегодня в России отмечает праздник работников торговли. Мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил всех причастных с профессиональным праздником.

"Ваше умение находить общий язык с людьми влияет на успех больших предприятий и малого бизнеса. Тем самым вы вносите вклад в устойчивое экономическое развитие Краснодара", - отметил Евгений Наумов.

Мэр города поблагодарил работников торговли за добросовестный труд. Также Евгений Наумов пожелал профессионального роста, надежных партнеров, щедрых покупателей, крепкого здоровья и всего самого доброго.