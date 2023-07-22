Мэр Краснодара поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Мэр города поблагодарил работников торговли за добросовестный труд.

Сегодня в России отмечает праздник работников торговли. Мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил всех причастных с профессиональным праздником.

"Ваше умение находить общий язык с людьми влияет на успех больших предприятий и малого бизнеса. Тем самым вы вносите вклад в устойчивое экономическое развитие Краснодара", - отметил Евгений Наумов.

Мэр города поблагодарил работников торговли за добросовестный труд. Также Евгений Наумов пожелал профессионального роста, надежных партнеров, щедрых покупателей, крепкого здоровья и всего самого доброго.