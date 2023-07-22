В Сочи ожидается небольшой дождь 22 июля

На протяжении всего дня ожидается малооблачная погода.
Фото: Александр КИРЬЯКОВ
В Сочи 22 июля ожидается небольшой дождь. Как обещают синоптики, он будет кратковременный. На протяжении всего дня ожидается малооблачная погода. А температура воздуха составит +26…28 градусов.
«Ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью малооблачная погода, температура +23..25 градусов», - сообщили синоптики в местном гидрометцентре.
К слову, 23 июля синоптики также прогнозируют небольшой дождь. А температура воздуха сохранится.