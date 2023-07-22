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НовостиОбщество22 июля 2023 6:37

В Сочи ожидается небольшой дождь 22 июля

Температура воздуха составит +28 градусов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На протяжении всего дня ожидается малооблачная погода.

На протяжении всего дня ожидается малооблачная погода.

Фото: Александр КИРЬЯКОВ

В Сочи 22 июля ожидается небольшой дождь. Как обещают синоптики, он будет кратковременный. На протяжении всего дня ожидается малооблачная погода. А температура воздуха составит +26…28 градусов.

«Ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью малооблачная погода, температура +23..25 градусов», - сообщили синоптики в местном гидрометцентре.

К слову, 23 июля синоптики также прогнозируют небольшой дождь. А температура воздуха сохранится.