В Сочи ожидается небольшой дождь 22 июля

На протяжении всего дня ожидается малооблачная погода. Фото: Александр КИРЬЯКОВ

В Сочи 22 июля ожидается небольшой дождь. Как обещают синоптики, он будет кратковременный. На протяжении всего дня ожидается малооблачная погода. А температура воздуха составит +26…28 градусов.

«Ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью малооблачная погода, температура +23..25 градусов», - сообщили синоптики в местном гидрометцентре.

К слову, 23 июля синоптики также прогнозируют небольшой дождь. А температура воздуха сохранится.