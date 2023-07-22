Форелевое хозяйство в Сочи планируют расширять

Организация поставляет свою продукцию в сочинские предприятия общественного питания и розничной торговли

Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил форелевое хозяйство, расположенное в Солох-Ауле. Организация поставляет свою продукцию в сочинские предприятия общественного питания и розничной торговли. За 11 лет работы вышло на производство 36 тонн рыбы в год. В администрации обсудили возможность расширения и увеличения производственных мощностей.

"В Сочи всесторонне помогаем местным сельхозтоваропроизводителям. При содействии губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева выполняется госпрограмма по импортозамещению, создаются дополнительные рабочие места в отдаленных сельских территориях. Для популяризации продукции местных производителей реализуется городской проект под общим брендом", - отметил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

На территории Сочи работает несколько форелеводческих предприятий, в каждом наблюдается развитие. Глава города поручил профильному департаменту проработать вопрос предоставления господдержки форелевому хозяйству в Солох-Ауле и расширения производства на прилегающей территории.