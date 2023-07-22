Движение автомобилей перекрыли на Крымском мосту со стороны Краснодарского края

По Крымскому мосту нельзя проехать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Со стороны полуострова и Краснодарского края пока нельзя проехать.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Водителей разворачивают обратно на подъезде к досмотру. Ранее сообщалось, что до Крыма можно добраться через новые территории России.