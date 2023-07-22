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НовостиОбщество22 июля 2023 8:05

Более 140 тысяч жителей Краснодара посетили ярмарки выходного дня с начала года

Ярмарки работают каждый год
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На ярмарках представляют продукцию местные производители и фермеры.

На ярмарках представляют продукцию местные производители и фермеры.

Ярмарки выходного дня с начала года посетили более 140 тысяч жителей. Рынки работают на протяжении всего года. На ярмарках представляют продукцию местные производители и фермеры.

«На ярмарках посетители найдут все необходимые ингредиенты для полезных летних салатов: молодую зелень и кукурузу, свежие помидоры, огурцы, болгарский перец, яйца, морковь, картофель, ароматное подсолнечное масло», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

К слову, ярмарки работают с 08:00 часов до 15:00. Они открыты на улицах Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1); Героя Яцкова (вблизи дома № 11); Бургасская (вблизи дома № 31/1); Одесская (вблизи дома № 48); Восточно-Кругликовская, 26; Западный Обход, 34.