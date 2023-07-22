В Ейском районе Кубани заменяют водопроводные сети

Длительное время трубы не менялись

В Ейском районе Кубани модернизируют водопроводные сети. Изношенные трубы меняют в поселке Широчанка, Все работы проводятся в рамках производственной программы.

«Длительное время трубы не менялись, теперь изношенный участок водопроводных сетей по улице Ейской, от улицы Блюхера до дома №41, планируется заменить на высокотехнологичные полимерные трубы», – рассказала врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Всего в поселке до конца года планируют отремонтировать водовод между улицами Якира и Садовой. Замене подлежит участок протяженностью 168 метров.