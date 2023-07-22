В одном из трамваев Краснодара мужчина распылил газовый баллончик в лицо водителю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре мужчина распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая. Инцидент произошел на конечной остановке «улицы Тюляева» в транспорте 10 маршрута.

«Вчера вечером 21 июля за пару остановок до конечной КМР вошли двое пассажиров. У мужчин в руках было пиво. Они открыто распивали напитки прямо в вагоне», - сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ» Краснодара.

Уточняется, что на конечной остановке мужчины вместе с другими пассажирами вышли из трамвая. Чуть позже один из них вернулся к открытой первой двери вагона. Он неожиданно распылил газовый баллончик в кабину водителя и спокойно ушел вместе со своим другом.

Вовремя происшествия в салоне уже не было пассажиров. На место сразу же выехали полицейские. На данный момент ведется следствие.