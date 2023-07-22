Сети газоснабжения проводят к участкам многодетных семей в Краснодарском крае

Мэр Краснодара Евгений Наумов встретился с инициативными группами

В Краснодарском крае планируют провести сети газоснабжения к участкам многодетных семей. Речь идет о хуторах Пригородный и Октябрьский. Мэр Краснодара Евгений Наумов встретился с инициативными группами и обсудил дальнейшие этапы строительства коммуникаций.

«Уже столько времени разговариваем с ресурсниками на одни и те же темы: свет, газ, вода. Это не будет продолжаться вечно. Мы обязательно перевернем эту страницу и двинемся дальше», - написал в своем Telegram-канале Евгений Наумов.

По словам главы города, в скором времени администрация начнется заниматься школами, детсадами и дорогами.