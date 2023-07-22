Следователи проводят проверку после падения мужчины из окна многоэтажки в Краснодаре

Следователи примут процессуальное решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре в жилом комплексе «Большой» произошла трагедия. Мужчина выпал из окна и погиб. Это случилось в первой половине дня 22 июля.

Следователи начали проводить проверку. Сейчас предстоит выяснить личность погибшего.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности погибшего», - подтвердили информацию в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Когда проверка закончится, следователи примут процессуальное решение.