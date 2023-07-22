Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июля 2023 9:54

Следователи проводят проверку после падения мужчины из окна многоэтажки в Краснодаре

Мужчина погиб
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Следователи примут процессуальное решение.

Следователи примут процессуальное решение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре в жилом комплексе «Большой» произошла трагедия. Мужчина выпал из окна и погиб. Это случилось в первой половине дня 22 июля.

Следователи начали проводить проверку. Сейчас предстоит выяснить личность погибшего.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности погибшего», - подтвердили информацию в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Когда проверка закончится, следователи примут процессуальное решение.