Следователи проводят проверку после падения мужчины из окна многоэтажки в Краснодаре

Следователи примут процессуальное решение.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Краснодаре в жилом комплексе «Большой» произошла трагедия. Мужчина выпал из окна и погиб. Это случилось в первой половине дня 22 июля.
Следователи начали проводить проверку. Сейчас предстоит выяснить личность погибшего.
«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности погибшего», - подтвердили информацию в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Когда проверка закончится, следователи примут процессуальное решение.