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НовостиОбщество22 июля 2023 9:55

Оползень повредил коллектор в Центральном районе Сочи

Специалисты водоканала оперативно устраняют внештатную ситуацию
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В результате подвижки грунта в районе улицы Ландышевая чрезмерному давлению подвергся магистральный трубопровод водоотведения

В результате подвижки грунта в районе улицы Ландышевая чрезмерному давлению подвергся магистральный трубопровод водоотведения

В Сочи оперативно восстанавливают поврежденный оползнем коллектор. Внештатная ситуация произошла в районе Русской Мамайки в Центральном районе курорта. В результате подвижки грунта в районе улицы Ландышевая чрезмерному давлению подвергся магистральный трубопровод водоотведения. Произошла его разгерметизация.

"С целью определения ситуации, круглосуточного мониторинга и ликвидации последствий, создан оперативный штаб. Благополучное разрешение ситуации находится на личном контроле мэра Сочи Алексея Копайгородского", - сообщили в пресс-службе местного водоканала.

На место уже прибыли специализированные бригады. Производится расчистка территории от сошедшего грунта и растительности, высвобождение инженерной коммуникации.

С целью сохранения комфортных условий для горожан и гостей курорта весь необходимый комплекс работ будет проводиться без отключения населения от водоснабжения. Завершить восстановительные мероприятия планируется до 18:00 часов 22 июля.