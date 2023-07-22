В Краснодаре открыли памятную доску бывшему прокурору Кубани Игнатию Баранову

На протяжении многих лет Игнатий Баранов стоял на страже закона и права в крае и других регионах страны.

В Краснодаре открыли памятную доску бывшему прокурору Кубани Игнатию Андреевичу Баранову. В торжественном мероприятии участвовали мэр города Евгений Наумов и прокурор края Сергей Табельский.

На протяжении многих лет Игнатий Баранов стоял на страже закона и права в крае и других регионах страны. В том числе, был прокурором Казахской, Туркменской и Мордовской Советских Социалистических республик, Алтайского края.

"Его трудовые заслуги отмечены многочисленными орденами. Игнатий Андреевич — пример для подражания. Он воспитал целую плеяду прокуроров и юристов. Это человек с большой буквы. Память о нем теперь увековечена в нашем городе", - написал в своем Telegram-канале Евгений Наумов.