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НовостиОбщество22 июля 2023 10:10

В Краснодаре открыли памятную доску бывшему прокурору Кубани Игнатию Баранову

В торжественном мероприятии участвовали мэр города Евгений Наумов и прокурор края Сергей Табельский.
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На протяжении многих лет Игнатий Баранов стоял на страже закона и права в крае и других регионах страны.

На протяжении многих лет Игнатий Баранов стоял на страже закона и права в крае и других регионах страны.

В Краснодаре открыли памятную доску бывшему прокурору Кубани Игнатию Андреевичу Баранову. В торжественном мероприятии участвовали мэр города Евгений Наумов и прокурор края Сергей Табельский.

На протяжении многих лет Игнатий Баранов стоял на страже закона и права в крае и других регионах страны. В том числе, был прокурором Казахской, Туркменской и Мордовской Советских Социалистических республик, Алтайского края.

"Его трудовые заслуги отмечены многочисленными орденами. Игнатий Андреевич — пример для подражания. Он воспитал целую плеяду прокуроров и юристов. Это человек с большой буквы. Память о нем теперь увековечена в нашем городе", - написал в своем Telegram-канале Евгений Наумов.