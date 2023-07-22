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НовостиОбщество22 июля 2023 11:44

В Краснодаре 22-летний водитель насмерть сбил 44-летнего велосипедиста

Авария произошла на Ростовском шоссе
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре водитель насмерть сбил велосипедиста. Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару.

В Краснодаре водитель насмерть сбил велосипедиста. Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару.

В Краснодаре 22-летний водитель насмерть сбил 44-летнего велосипедиста. Молодой человек ехал за рулем машины Opel по крайней правой полосе по улице Ростовское шоссе, со стороны улицы Зиповской в сторону улицы Солнечной.

«С его слов, неожиданно в полосу его движения со средней полосы перестроился велосипедист. В результате этого произошло столкновение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Уточняется, что от полученных травм 44-летний житель Кропоткина умер на месте происшествия.

На данный момент по факту ДТП проводится доследственная проверка.