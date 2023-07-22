В центре погиб мужчина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Краснодара при падении с 18 этажа погиб мужчина. Трагедия произошла утром в ЖК «Большой».

«По данному факту проводится доследственная проверка. Также на данный момент устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что после окончания проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что следователи проводят проверку после падения мужчины из окна многоэтажки в Краснодаре.