В центре погиб мужчина.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В центре Краснодара при падении с 18 этажа погиб мужчина. Трагедия произошла утром в ЖК «Большой».
«По данному факту проводится доследственная проверка. Также на данный момент устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Уточняется, что после окончания проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что следователи проводят проверку после падения мужчины из окна многоэтажки в Краснодаре.