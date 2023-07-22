Мэр Сочи лично обсудил проблемы города с жителями Центрального района

Глава города обсудил с сочинцами благоустройство территорий и строительство социальных объектов.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел личный прием в Центральном районе. Глава города обсудил с сочинцами благоустройство территорий и строительство социальных объектов.

Диану Адлейба волнует нехватка мест в общеобразовательных учреждениях, из-за чего школьники вынуждены учиться в две смены. На территории школы №4 по ул. Чехова, 37 планируют построить блок начальной школы на 400 учащихся. Администрация Краснодарского края предоставила городу субсидию на строительство.

Александр Рыбка рассказал о бесхозяйном участке сетей ливневой канализации в районе домов №34-36 по улице Комсомольской.

"Поручил департаменту городского хозяйства подготовить документы для принятия сетей в муниципальную собственность и включить их в программу ремонта в 2024 году", - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Людмила Ростовская поинтересовалась сроками окончания реконструкции сквера в районе дома культуры «Юбилейный». Сейчас здесь ведутся работы по установке архитектурной формы, ограждений, парковой мебели и озеленению территории. Уже на следующей неделе работы завершат. Жители получат обновленное место для семейного отдыха.

Татьяна Кошевская попросила отремонтировать дорогу на улице Роз. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в следующем году мэрия запланировала на этой улице ремонт участка протяженностью 1,33 километра.

Все обращения и вопросы жителей Центрального района рассмотрены предметно.

"Список поручений держу на личном контроле", - заключил Алексей Копайгородский.